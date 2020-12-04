Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період

“Я офіційно заявляю, що готова очолити країну у перехідний період. Я беру на себе цю відповідальність, тому що знаю, що я — не одна. Моя ціль — об’єднати кращих експертів і демократичні сили, щоб Білорусь підійшла до нових виборів з найменшими шоками”, — заявила Тіхановська.

В опозиції нагадали, що відразу після виборів в Білорусі почалися масові акції протесту, які тривають вже майже чотири місяці. Протестуючі вимагають припинення репресій, звільнення політв’язнів і проведення нових чесних виборів.

“Білорусь знаходиться в ситуації гострої політичної кризи, яка виникла після того, як колишній президент країни Олександр Лукашенко програв вибори, але вирішив залишитися при владі, сфальсифікувавши результати голосування. За численними свідченнями, вибори виграла Світлана Тіхановська, і в цьому не сумнівається більшість громадян Білорусі”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Тіхановська заявила, що в неї відсутня комунікація з Лукашенком.