“Побачимо”: Зеленський не уточнив, коли буде локдаун

“Чи буде локдаун у січні? Побачимо. Давайте чесно, уникнути локдауну буде дуже складно. Його ймовірність у січні існує, вона не мала. Я доручив уряду наступного тижня повідомити Вам (громадянам — ред.) завчасно, детально, чітко: “Коли буде локдаун”. Який його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів. Тож, ні для кого це не буде сюрпризом. Я обіцяю. І не за тиждень, як передбачено законом, а набагато раніше”, - зазначив Зеленський

Додамо, що сьогодні, Президент Володимир Зеленський повідомив, що локдауну в грудні не буде.

Також повідомлялося, що у випадку введення більш жорстких карантинних обмежень функціонування всіх видів транспорту не буде призупинятися.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.