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Франція втратила довіру в якості посередника щодо Карабаху — Ердоган

Франція втратила довіру в якості посередника щодо Карабаху — Ердоган

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував скандальну резолюцію парламенту Франції щодо визнання Нагірного Карабаху. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.

“Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше виступив з рекомендацією на адресу французів. Якщо ви так любите вірмен, то передайте їм Марсель. Я підтримую цю пропозицію. Карабах — це невід’ємна частина Азербайджану. Факт окупації був визнаний і США, і Росією. Окупацію визнавала і Франція, а тепер вони слідують іншим шляхом”, — заявив Ердоган.

Зазначається, що президент Туреччини назвав президента Франції Еммануеля Макрона “головним болем” для європейської країни.

“Франція переживає небезпечний період свого розвитку. Їм потрібно якомога швидше позбутися від проблеми під назвою „Макрон“”, — сказав лідер Туреччини.

Ердоган також повідомив, що разом з дружиною візьме участь в параді в Баку з нагоди перемоги у війні за звільнення історичних земель Азербайджану в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 3 грудня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції підтримали прийняту раніше Сенатом (верхньою палатою парламенту) резолюцію з закликом до влади країни визнати незалежність Нагірного Карабаху. В цей же день співголови Мінської групи ОБСЄ від США, Франції та Росії прийняли чергову заяву щодо Карабаху із закликом до Вірменії та Азербайджану дотримуватися своїх зобов’язань щодо припинення вогню та розпочати перемовини про сталий мир.

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