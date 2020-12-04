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Мінська група ОБСЄ закликала Вірменію та Азербайджан виконувати зобов’язання щодо Карабаху

Мінська група ОБСЄ закликала Вірменію та Азербайджан виконувати зобов’язання щодо Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Глави делегацій країн-співголов Мінської групи ОБСЄ від США, Франції та Росії закликали Вірменію та Азербайджан продовжувати в повному обсязі виконувати свої зобов’язання щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеної на сайті ОБСЄ, передає УНН.

“Країни-співголови підкреслюють важливість заходів, вжитих Російською Федерацією за погодженням з Азербайджаном та Вірменією, для гарантування не поновлення бойових дій. Вони також закликають до повного та швидкого виїзду з регіону всіх іноземних найманців та закликають усі сторони сприяти цьому виїзду”, — йдеться в заяві.

Мінська група нагадала Вірменії та Азербайджану про їх зобов’язання виконувати вимоги міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо обміну військовополоненими та репатріації останків.

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США, Франція та Росія підкреслили важливість гарантування умов добровільного та безпечного повернення біженців, а також важливість захисту історичної та релігійної спадщини в Нагірному Карабасі та навколо нього.

“Країни-співголови звертаються до міжнародного співтовариства, включаючи МКЧХ, установи ООН та інші відповідні структури, а також окремі країни Мінської групи ОБСЄ щодо узгоджених конкретних кроків для покращення гуманітарної ситуації в Нагірному Карабасі та прилеглих районах”, — заявили в Мінській групі.

Вірменію та Азербайджан також закликали скористатися чинним режимом припинення вогню для ведення переговорів про постійну мирну угоду.

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Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Відповідно до угоди, армії Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі .

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