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У Путіна опублікували "повний текст" угоди щодо Карабаху

У Путіна опублікували "повний текст" угоди щодо Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Кремлі оприлюднили "повний текст" спільної заяви президентів Росії і Азербайджану Володимира Путіна і Ільхама Алієва, а також прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо війни у Нагірному Карабаху. Відповідний текст угоди розміщений на сайті Кремля, інформує УНН.

"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г.Аліев, прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В.Пашінян і президент Російської Федерації В.В. Путін, заявили про наступне:

1. Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні Нагірнокарабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані "сторонами", зупиняються на займаних ними позиціях.

2. Агдамський район повертається Азербайджанській Республіці до 20 листопада 2020 року.

3. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації у кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерами, 380 одиницями автомобільної та спеціальної техніки.

4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно із виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із "сторін" не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення.

5. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням "сторонами" конфлікту домовленостей, розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.

6. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район. Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати місто Шуші, залишається під контролем миротворчого контингенту Російської Федерації.

За згодою "сторін" у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Нагірним Карабахом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

7. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

8. Проводиться обмін військовополоненими, заручниками і іншими утримуваними особами і тілами загиблих.

9. Розблоковуються всі економічні та транспортні зв'язки у регіоні. Республіка Вірменія гарантує безпеку транспортного сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванською Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За згодою Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану", - йдеться у тексті договору.

Як повідомлялося раніше в УНН, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згодом у мережі з'явився текст даної угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення у регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, яка має на території Вірменії військову базу, відправила у Нагірний Карабах уже дев'ять літаків зі своїми миротворцями.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабаху будуть ще й турецькі.

З іншого боку, після підписання прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном відповідної заяви, десятки людей увірвалися до будівлі уряду і парламенту країни. Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.

Нагадаємо, ситуація в регіоні загострилась 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху розпочалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили розпочали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерту (Ханкенді).

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