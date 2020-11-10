Текст заяви Путіна, Алієва і Пашиняна про припинення війни в Карабасі

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Майже зразу після заяви Пашиняна, у Єревані почалися масові протести. Незадоволені умовами перемир’я, зокрема — передачею Азербайджану частини спірних територій, демонстранти увірвалися в будівлю уряду республіки. Вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла. Зокрема, протестувальники побили спікера парламенту Вірменії.

В свою чергу, у Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом Президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.