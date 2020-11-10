Текст заяви Путіна, Алієва і Пашиняна про припинення війни в Карабасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Текст спільної заяви глав Вірменії, Азербайджану і Росії про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху опублікували агентство Arminfo та низка російських ЗМІ. І хоч офіційні портали лідерів трьох держав поки не публікували відповідні документи в публічному доступі, положення з угоди були підтверджені президентами Росії Володимиром Путіним та президентом Азербайджану під час своїх відеозвернень, передає УНН.

"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г. Алієв, Прем’єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В.В. Путін, заявили про наступне:

  • Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року (23:00 за часом Києва 9 листопада. — ред.). Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.
  • Агдамський район і території, утримувані Вірменської Стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.
  • Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
  • Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації — 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення.
  • З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.
  • Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року — Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати місто Шушу.
  • За згодою Сторін в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв’язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.
  • Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.
  • Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.
  • Проводиться обмін військовополоненими і іншими утримуваними особами і тілами загиблих.
  • Розблокуються все економічні і транспортні зв’язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванською Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

    • За згодою Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв’язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану".

    Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Майже зразу після заяви Пашиняна, у Єревані почалися масові протести. Незадоволені умовами перемир’я, зокрема — передачею Азербайджану частини спірних територій, демонстранти увірвалися в будівлю уряду республіки. Вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла. Зокрема, протестувальники побили спікера парламенту Вірменії.

    В свою чергу, у Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом Президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

    Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

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