Протестуючі увірвалися в будівлю уряду Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У будівлю уряду Вірменії увірвалися протестувальники. Це відбувається на тлі заяви прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про припинення боїв у Нагірному Карабасі і підписання угоди, згідно з якою Азербайджану відходить частина територій в Карабасі, передає УНН із посиланням на "Ехо Кавказа" та "News.am".
Так, на центральній площі Єревана у будівлі уряду зібралися кілька сотень мітингувальників, незадоволених підписанням договору про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
Протестуючі викрикують “не віддамо”. Також вони викрикують лайки на адресу чинного прем’єра Нікола Пашиняна і на адресу колишніх президентів країни Роберта Кочаряна і Сержа Саргсяна.
Близько 2:30 за місцевим часом (0:30 за часом Києва) група громадян увірвалася в будівлю уряду, де вони шукали Пашиняна.
News.am передає, що на прилеглі вулиці стягуються сили поліції.
Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах.
Трансляцію з місця подій веде сайт News.am: