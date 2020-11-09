Протестуючі увірвалися в будівлю уряду Вірменії

Так, на центральній площі Єревана у будівлі уряду зібралися кілька сотень мітингувальників, незадоволених підписанням договору про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Протестуючі викрикують “не віддамо”. Також вони викрикують лайки на адресу чинного прем’єра Нікола Пашиняна і на адресу колишніх президентів країни Роберта Кочаряна і Сержа Саргсяна.

Близько 2:30 за місцевим часом (0:30 за часом Києва) група громадян увірвалася в будівлю уряду, де вони шукали Пашиняна.

News.am передає, що на прилеглі вулиці стягуються сили поліції.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах.

Трансляцію з місця подій веде сайт News.am: