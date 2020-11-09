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Путін: Росія введе миротворців в Карабах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Росія, Азербайджан і Вірменія домовилися про розміщення російських миротворців в Карабасі. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає УНН із посиланням на "ТАРС".

"Президентом Азербайджанської Республіки Алієвим, Прем'єр-міністром Республіки Вірменія Пашіняном і Президентом Російської Федерації підписано заяву, в якій оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року (23:00 9 листопада за часом Києва).

Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчих контингент Російської Федерації", - сказав Путін.

Він додав, що внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Верховного комісара ООН у справах біженців. "Проводиться обмін військовополоненими, іншими утриманими особами і тілами загиблих", - заявив Путін.

"Розблокуються всі економічні і транспортні вузли регіону. Контроль за транспортним сполученням здійснюється в тому числі за сприяння органів Прикордонної служби Росії.

Виходимо з того, що досягнуті домовленості створять необхідні умови для довгострокового і повноформатного врегулювання кризи навколо Нагірного Карабаху на справедливій основі і в інтересах вірменського і азербайджанського народів", - резюмував президент Росії.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Відео заяви Путіна щодо угоди з врегулювання конфлікту в Карабасі:

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