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Путин: Россия введет миротворцев в Карабах

Путин: Россия введет миротворцев в Карабах

Киев  •  УНН

 • 15189 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

“Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года (23:00 9 ноября по времени Киева).

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации”, — сказал Путин.

Он добавил, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. “Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших”, — заявил Путин.

“Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов”, — резюмировал президент России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Видео заявления Путина по соглашению по урегулированию конфликта в Карабахе:

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