Карабах: прем'єр Вірменії повідомив про угоду з президентами РФ та Азербайджану щодо припинення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Про це він заявив в Facebook, передає УНН.
“Дорогі співвітчизники, сестри і брати. Я прийняв дуже важке рішення для себе і всіх нас. Підписав заяву про припинення карабаської війни з президентами Росії і Азербайджану з 01.00. Текст вже опублікованої заяви неймовірно болісний для мене і нашого народу”, — написав Пашинян.
За його словами, рішення про припинення бойових дій було прийнято “в результаті глибокого аналізу військової ситуації”. прем’єр-міністр назвав його “найкращим рішенням у ситуації, що склалася”.
На сайті Кремля і президента Азербайджану Ільхама Алієва поки немає інформації про припинення карабахського конфлікту.
Ця заява Пашиняна сталась на тлі збиття російського військового вертольоту на кордоні з Азербайджаном, атаку по якому визнав Баку. Міністерство зовнішніх справ Росії “позитивно” оцінило визнання з боку Азербайджану провини за збиття техніки.
Ситуація в регіоні загострилась 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися звинуваченнями в їх порушенні.