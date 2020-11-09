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Ситуація у Карабасі: МНС Вірменії заявило, що на кордоні з Азербайджаном збили російський вертоліт, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російський вертоліт зазнав аварії на кордоні Вірменії та Азербайджану, повідомляє МНС Вірменії, сама катастрофа сталася на відстані від зони конфлікту в Нагірному Карабасі, пише УНН.

Цю інформацію підтвердили в Міноборони Росії федеральному агентству ТАСС. У відомстві уточнили, що вертоліт був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Інцидент стався біля села Ерасх. Це село знаходиться на кордоні Вірменії та Нахічеванської автономної республіки — більш ніж в 100 кілометрах від Нагірного Карабаху, де тривають зіткнення між вірменськими та азербайджанськими військами. Від села Ерасх до територій Туреччини і Ірану менше 10 кілометрів.

За попередніми даними, в результаті інциденту загинули дві людини. Ще один отримав поранення середньої тяжкості і був евакуйований. Хто вів стрілянину по вертольоту, поки неясно.

Командування 102-ї військової бази РФ, дислокованої в Гюмрі, розбирається, хто збив російський вертоліт Мі-24 над Вірменією. “Командуванням 102-ї російської військової бази ведеться розгляд по встановленню приналежності тих, хто стріляв по російському вертольоту”, — йдеться в повідомленні відомства.

Вертоліт супроводжував автоколону, що рухалася в бік російської військової бази, розташованої в Вірменії.

Нагадаємо, сьогодні збройні сили Азербайджану взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі. Прес-секретар президента невизнаного Нагірного Карабаху також пише, що азербайджанські сили знаходяться на підступах до столиці невизнаної республіки Степанакерт, і зазначає, що існуванню міста “загрожує небезпека”.

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