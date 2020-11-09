Ситуація у Карабасі: самопроголошена республіка визнала втрату Шуші, мешканці Степанакерта покидають місто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Збройні сили Азербайджану взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі, повідомив прес-секретар президента невизнаної республіки Ваграм Погосян у себе на Facebook, пише УНН.
“На жаль, невдачі нас переслідують, і місто Шуша повністю вийшло з-під нашого контролю”, — підтвердив Погосян в Facebook.
На це повідомлення також посилаються вірменські ЗМІ Orer.am і Politik.
Прес-секретар також пише, що азербайджанські сили знаходяться на підступах до столиці невизнаної республіки Степанакерт, і зазначає, що існуванню міста “загрожує небезпека”.
“Якщо ми хочемо, щоб Шуші знову був нашим, а Арцах зберігся, сьогодні ми повинні використовувати всі свої можливості для організації надійної оборони Степанакерта і на інших напрямках фронту”, — написав Погосян.
За кілька годин до цього армія оборони Нагірного Карабаху опублікувала запис в Twitter про візит президента Араїка Арутюняна на позиції. У повідомленні сказано, що військові невизнаної республіки обороняють Степанакерт, відбиваючи атаки Азербайджану з боку Шуші.
Про взяття Шуші 8 листопада оголосив президент Азербайджану Ільхам Алієв. “Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу. Ми здобули цю перемогу на полі бою, а не за столом переговорів. Переговори виявилися безглуздими”, — повідомив тоді він.
Міноборони Азербайджану 9 листопада опублікувало відео з Шуші.
Шуша — одне з ключових міст Нагірного Карабаху, воно розташоване в 11 кілометрах від його столиці, міста Степанакерт.
Військовий конфлікт між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі відновився 27 вересня 2020 року. Обидві сторони звинуватили один одного в провокаціях і почали повномасштабні військові дії.