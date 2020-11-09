Ситуация в Карабахе: самопровозглашенная республика признала потерю Шуши, жители Степанакерта покидают город

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян у себя на Facebook, пишет УНН.

“К сожалению, неудачи нас преследуют, и город Шуша полностью вышел из-под нашего контроля”, — подтвердил Погосян в Facebook.

На это сообщение также ссылаются армянские СМИ Orer.am и Politik.

Пресс-секретарь также пишет, что азербайджанские силы находятся на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту, и отмечает, что существованию города “угрожает опасность”.

“Если мы хотим, чтобы Шуши снова был нашим, а Арцах сохранился, сегодня мы должны использовать все свои возможности для организации надежной обороны Степанакерта и на других направлениях фронта”, — написал Погосян.

За несколько часов до этого армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала запись в Twitter о визите президента Араика Арутюняна на позиции. В сообщении сказано, что военные непризнанной республики обороняют Степанакерт, отражая атаки Азербайджана со стороны Шуши.

О взятии Шуши 8 ноября объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. “Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу. Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными”, — сообщил тогда он.

Минобороны Азербайджана 9 ноября опубликовало видео из Шуши.

Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от его столицы, города Степанакерт.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября 2020 года. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и начали полномасштабные военные действия.

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