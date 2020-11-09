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Ситуація у Карабасі: Азербайджан визнав, що помилково збив російський військовий вертоліт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російський вертоліт Мі-24 збив Азербайджан, повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське МЗС, а також місцеве видання Report.

“За інформацією, отриманою в Міністерстві оборони Азербайджанської Республіки з Міністерства оборони Російської Федерації, 9 листопада о 18:30 на Нахічеванській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону був збитий військовий вертоліт Мі-24 Російської Федерації”, — зазначено в повідомленні.

Азербайджанська сторона просить вибачення російській стороні в зв’язку з даними трагічним інцидентом, “який носить характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони. Азербайджан висловлює щирі співчуття сім’ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим”.

Баку заявило про готовність до виплати відповідної компенсації.

Дипломати в Баку заявили, що “необхідно підкреслити наступне”:

  • політ вертольота проходив в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського державного кордону, в той час як в зоні вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення.
  • політ проходив в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО.
  • вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі.

У контексті зазначених факторів і в світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв’язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку.

Нагадаємо, МНС Вірменії заявило, що на кордоні з Азербайджаном збили російський вертоліт, є жертви.

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