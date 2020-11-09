Ситуація у Карабасі: Азербайджан визнав, що помилково збив російський військовий вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російський вертоліт Мі-24 збив Азербайджан, повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське МЗС, а також місцеве видання Report.
“За інформацією, отриманою в Міністерстві оборони Азербайджанської Республіки з Міністерства оборони Російської Федерації, 9 листопада о 18:30 на Нахічеванській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону був збитий військовий вертоліт Мі-24 Російської Федерації”, — зазначено в повідомленні.
Азербайджанська сторона просить вибачення російській стороні в зв’язку з даними трагічним інцидентом, “який носить характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони. Азербайджан висловлює щирі співчуття сім’ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим”.
Баку заявило про готовність до виплати відповідної компенсації.
Дипломати в Баку заявили, що “необхідно підкреслити наступне”:
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- політ вертольота проходив в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського державного кордону, в той час як в зоні вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення.
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- політ проходив в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО.
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- вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі.
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У контексті зазначених факторів і в світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв’язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку.
Нагадаємо, МНС Вірменії заявило, що на кордоні з Азербайджаном збили російський вертоліт, є жертви.