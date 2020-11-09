У МЗС РФ відреагували на збиття російського вертольоту Азербайджаном

“У зв’язку із заявою МЗС Азербайджану про трагічний інцидент, в результаті якого був збитий російський військовий вертоліт Мі-24: Той факт, що Баку негайно визнав свою провину, оцінюємо позитивно. Відзначаємо також дані нам запевнення азербайджанської сторони в тому, що буде проведено оперативне розслідування цього інциденту і винні будуть покарані”, — повідомили у МЗС РФ.

Раніше МНС Вірменії заявило, що на кордоні з Азербайджаном збили російський вертоліт, є жертви. Згодом Азербайджан визнав, що помилково збив російський військовий вертоліт.