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У МЗС РФ відреагували на збиття російського вертольоту Азербайджаном

У МЗС РФ відреагували на збиття російського вертольоту Азербайджаном

Київ • УНН

 • 16622 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство зовнішніх справ Росії "позитивно" оцінило визнання з боку Азербайджану провини за збиття російського військового вертольоту. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву МЗС РФ.

“У зв’язку із заявою МЗС Азербайджану про трагічний інцидент, в результаті якого був збитий російський військовий вертоліт Мі-24: Той факт, що Баку негайно визнав свою провину, оцінюємо позитивно. Відзначаємо також дані нам запевнення азербайджанської сторони в тому, що буде проведено оперативне розслідування цього інциденту і винні будуть покарані”, — повідомили у МЗС РФ.

Раніше МНС Вірменії заявило, що на кордоні з Азербайджаном збили російський вертоліт, є жертви. Згодом Азербайджан визнав, що помилково збив російський військовий вертоліт.

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