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У Кремлі підтвердили підписання заяви про припинення військових дій в Карабасі

У Кремлі підтвердили підписання заяви про припинення військових дій в Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Про це повідомив у вівторок прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на "ТАРС".

“Підписано заяву президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, прем’єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна і президента РФ Володимира Путіна, оголошено про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту”, — сказав він.

Пєсков повідомив, що деталі цієї заяви будуть оголошені пізніше. “Також найближчим часом вийде окрема заява президента Російської Федерації про це”, — додав Пєсков.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі.

Ситуація в регіоні загострилась 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Сторони регулярно повідомляли про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися звинуваченнями в їх порушенні.

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