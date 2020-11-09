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В Кремле подтвердили подписание заявления о прекращении военных действий в Карабахе

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

“Подписано заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта”, — сказал он.

Песков сообщил, что детали этого заявления будут объявлены позже. “Также в ближайшее время выйдет отдельное заявление Президента Российской Федерации об этом”, — добавил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны регулярно сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

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