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Президент Азербайджану заявив про турецьких миротворців в Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану заявив про турецьких миротворців в Нагірному Карабасі

Київ • УНН

 • 20100 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія з військовослужбовців Росії та Туреччини. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у своєму зверненні до нації, передає УНН.

“Буде спільна миротворча місія Росії і Туреччини. Це новий формат”, — сказав Алієв.

Раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах. Ця заява Путіна сталась після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Згодом у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам народів Азербайджану і Вірменії.

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