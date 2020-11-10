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Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Росія на військово-транспортних літаках Іл-76 відправила в Нагорний Карабах 1 960 миротворців і 470 одиниць техніки. Про це пише російське держінформагентство "ТАРС" із посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.

“Для контролю за припиненням вогню і військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки”, — сказали виданню у Міноборони.

У Міноборони РФ додали, що миротворців перевозять літаки військово-транспортної авіації Іл-76 з аеродрому Ульяновська. Основу контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ.

Як уточнили в відомстві, для контролю за дотриманням домовленостей про припинення військових дій російські наглядові пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору, що з’єднує Вірменію і Нагірний Карабах. Командування цією операцією буде розташовуватися в районі міста Степанакерт.

Раніше Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах. Ця заява Путіна сталась після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам народів Азербайджану і Вірменії.

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