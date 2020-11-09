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Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам народів Азербайджану і Вірменії

Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам народів Азербайджану і Вірменії

Київ • УНН

 • 15533 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сторони конфлікту навколо Нагірного Карабаху вийшли на врегулювання, яке відповідає інтересам як азербайджанського, так і вірменського народів. Впевненість в цьому висловив президент Азербайджану Ільхам Алієв перед підписанням спільної з президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном заяви про припинення вогню в регіоні, передає УНН із посиланням на трансляцію звернення Алієва.

"Радий, що ставиться крапка в справі врегулювання багаторічного карабахського конфлікту", - сказав Алієв. Він висловив упевненість, що це принесе мир в регіон і покладе край протистоянню та кровопролиття.

Президент Азербайджану наголосив на особливій ролі Росії у врегулюванні карабахського конфлікту і подякував Путіну за особисту участь.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах.

Тим часом у будівлю уряду Вірменії увірвалися протестувальники. Вони незадоволені підписанною угодою, згідно з якою Азербайджану відходить частина територій в Карабасі.

Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

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