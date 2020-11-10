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Текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе

Текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе

Киев  •  УНН

 • 23936 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Текст совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе опубликовали агентство Arminfo и ряд российских СМИ. И хотя официальные порталы лидеров трех государств пока не публиковали соответствующий документ в публичном доступе, положение по соглашению были подтверждены президентами России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана во время своих видеообращений, передает УНН.

"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В. Пашинян и Президент Российской Федерации В.В. Путин, заявили о следующем:

  • Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
  • Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.
  • Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
  • Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
  • В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
  • Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
  • По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
  • Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
  • Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
  • Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
  • Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

    • По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

    Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Почти сразу после заявления Пашиняна, в Ереване начались массовые протесты. Недовольные условиями перемирия, в частности — передачей Азербайджану части спорных территорий, демонстранты ворвались в здание правительства республики. Они требовали выдачу Пашиняна, выкрикивали антиправительственные лозунги. В частности, протестующие избили спикера парламента Армении.

    В свою очередь, в Кремле подтвердили подписание соглашения. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

    Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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