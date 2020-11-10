Текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе

В свою очередь, в Кремле подтвердили подписание соглашения. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.