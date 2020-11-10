Президент Азербайджану назвав угоду щодо Карабаху капітуляцією Вірменії

Раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах. Ця заява Путіна сталась після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Згодом у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам народів Азербайджану і Вірменії. Він також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.