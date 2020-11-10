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Президент Азербайджану назвав угоду щодо Карабаху капітуляцією Вірменії

Президент Азербайджану назвав угоду щодо Карабаху капітуляцією Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Підписання тристоронньої угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху є капітуляцією Вірменії. Про це заявив в ході звернення до нації президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає УНН.

“Військова фаза закінчується, і ми переходимо до політичного врегулювання. Це максимально вигідний для нас варіант. Це фактично військова капітуляція Вірменії”, — сказав він.

Алієв додав, що Баку досяг всіх поставлених цілей під час військової фази карабахського конфлікту. “Ми досягли всього, чого хотіли. Я їм фактично поставив ультиматум”, — підкреслив президент Азербайджану.

Раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах. Ця заява Путіна сталась після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у Кремлі підтвердили підписання угоди про припинення військових дій в Карабасі.

Згодом у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам народів Азербайджану і Вірменії. Він також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

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