Президент Азербайджана назвал соглашение по Карабаху капитуляцией Армении

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах. Это заявление Путина произошло после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.
Впоследствии в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении. Он также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.