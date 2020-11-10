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Президент Азербайджана назвал соглашение по Карабаху капитуляцией Армении

Президент Азербайджана назвал соглашение по Карабаху капитуляцией Армении

Киев  •  УНН

 • 24020 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает УНН.

“Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это очень выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении”, — сказал он.

Алиев добавил, что Баку достиг всех поставленных целей во время военной фазы карабахского конфликта. “Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум”, — подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах. Это заявление Путина произошло после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Впоследствии в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении. Он также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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