Протестувальники побили спікера парламенту Вірменії

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.