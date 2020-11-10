Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.
Протестувальники побили спікера парламенту Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян постраждав від рук учасників заворушень, влаштованих в ніч на вівторок в центрі Єревана. Про це заявив в ході прямого ефіру в Facebook прем’єр-міністр республіки Нікол Пашинян, передає УНН.
“Якісь покидьки побили Арарата Мірзояна. Зараз його оперують, життю ніщо не загрожує”, — повідомив глава уряду.
Як пише видання Arminfo, Мірзоян знаходився в автомобілі з дітьми. На місце події прибула машина швидкої допомоги, але деякий час лікарі не могли підійти до потерпілого. Пізніше News.am повідомив, що спікер парламенту знаходиться в лікарні.
Напад на Мірзояна стався в ході протестів, що почалися в Єревані після заяви прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна про укладення угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Незадоволені умовами перемир’я, зокрема — передачею Азербайджану частини спірних територій, демонстранти увірвалися в будівлю уряду республіки. Вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла. Всього в центрі вірменської столиці зібралися кілька тисяч осіб.
Згодом у Кремлі підтвердили підписання угоди, про яку перед тим повідомив Пашинян. Зокрема, Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.