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Протестувальники побили спікера парламенту Вірменії

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян постраждав від рук учасників заворушень, влаштованих в ніч на вівторок в центрі Єревана. Про це заявив в ході прямого ефіру в Facebook прем’єр-міністр республіки Нікол Пашинян, передає УНН.

“Якісь покидьки побили Арарата Мірзояна. Зараз його оперують, життю ніщо не загрожує”, — повідомив глава уряду.

Як пише видання Arminfo, Мірзоян знаходився в автомобілі з дітьми. На місце події прибула машина швидкої допомоги, але деякий час лікарі не могли підійти до потерпілого. Пізніше News.am повідомив, що спікер парламенту знаходиться в лікарні.

Напад на Мірзояна стався в ході протестів, що почалися в Єревані після заяви прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна про укладення угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Незадоволені умовами перемир’я, зокрема — передачею Азербайджану частини спірних територій, демонстранти увірвалися в будівлю уряду республіки. Вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла. Всього в центрі вірменської столиці зібралися кілька тисяч осіб.

Згодом у Кремлі підтвердили підписання угоди, про яку перед тим повідомив Пашинян. Зокрема, Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

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