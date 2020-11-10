В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.
Протестующие избили спикера парламента Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян пострадал от рук участников беспорядков, устроенных в ночь на вторник в центре Еревана. Об этом заявил в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян, передает УНН.
“Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает”, — сообщил глава правительства.
Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему. Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.
Нападение на Мирзояна произошло в ходе протестов, начавшихся в Ереване после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о заключении соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Недовольные условиями перемирия, в частности — передачей Азербайджану части спорных территорий, демонстранты ворвались в здание правительства республики. Они требовали выдачу Пашиняна, выкрикивали антиправительственные лозунги. Всего в центре армянской столицы собрались несколько тысяч человек.
Впоследствии в Кремле подтвердили подписание соглашения, о которой перед тем сообщил Пашинян. В частности, Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.