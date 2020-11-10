Росія відправила у Нагірний Карабах уже дев'ять літаків зі своїми миротворцями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уже дев'ять літаків з російськими миротворцями вилетіли в Нагірний Карабах. Про це у вівторок повідомили в Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Перші чотири літаки Іл-76, які здійснюють перекидання російських миротворців в район виконання завдань у зоні нагірно-карабаського конфлікту, вилетіли з аеродрому Ульяновськ-Східний. На борту повітряних суден особовий склад миротворчого з’єднання, автомобільна техніка, бронетранспортери і матеріальні засоби”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що пізніше стало відомо про виліт ще чотирьох літаків.
Згодом у Міноборони РФ повідомили, що дев'ятий літак Іл-76 з російськими миротворцями вилетів з Ульяновська в Нагірний Карабах.
У Міноборони РФ нагадали, що всього для розгортання російського миротворчого контингенту в зоні нагірно-карабаського конфлікту будуть перекинуті 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
“Перекидання підрозділів російських миротворців в район виконання завдань здійснюється комбінованим способом з залученням літаків Іл-76 військово-транспортної авіації”, — наголошується в повідомленні російського військового відомства.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем’єр Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше в мережі з’явився текст заяви.
У Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше в Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. Миротворців.
Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв упевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.