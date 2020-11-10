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Россия отправила в Нагорный Карабах уже девять самолетов со своими миротворцами

Россия отправила в Нагорный Карабах уже девять самолетов со своими миротворцами

Киев  •  УНН

 • 18840 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Уже девять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что позже стало известно о вылете еще четырех самолетов.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что девятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах.

В Минобороны РФ напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

"Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в сети появился текст заявления.

В Кремле подтвердили подписание соглашения. Позже президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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