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З'явилось відео захоплення протестуючими уряду та парламенту Вірменії

З'явилось відео захоплення протестуючими уряду та парламенту Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Десятки людей увірвалися в будівлі уряду і парламенту Вірменії після підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео News.am та Caucasian bureau.

На відео видно, як люди вибивають двері до будівлі уряду Вірменії. На інших відео видно, що вони розкидують речі в урядових кабінетах та кабінеті прем'єр-міністра республіки. 

Люди, які не згодні з підписанням прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном угоди, увірвались до будівлі уряду на площі Республіки в центрі Єревана. Спочатку вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла, після чого зайняли головний корпус урядових будівель, в тому числі зал засідань. Прем'єра і міністрів в залі не було. Поліція не чинила опору.

Втім, протестувальники дістались до спікера парламенту Вірменії та побили його.

В ніч на 10 листопада прем’єр Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у мережі з’явився текст заяви. 

В свою чергу, у Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом Президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

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