З'явилось відео захоплення протестуючими уряду та парламенту Вірменії

На відео видно, як люди вибивають двері до будівлі уряду Вірменії. На інших відео видно, що вони розкидують речі в урядових кабінетах та кабінеті прем'єр-міністра республіки.

Люди, які не згодні з підписанням прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном угоди, увірвались до будівлі уряду на площі Республіки в центрі Єревана. Спочатку вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла, після чого зайняли головний корпус урядових будівель, в тому числі зал засідань. Прем'єра і міністрів в залі не було. Поліція не чинила опору.

Втім, протестувальники дістались до спікера парламенту Вірменії та побили його.

В ніч на 10 листопада прем’єр Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у мережі з’явився текст заяви.

В свою чергу, у Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом Президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.

Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.