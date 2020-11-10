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Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху

Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Опозиційні фракції Вірменії намагаються скликати позачергове засідання парламенту і відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Президент країни Армен Саркісян заявив, що дізнався про угоду щодо Карабаху із преси. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількості опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідна участь також як мінімум 25 депутатів із правлячої фракції. Для цього вони повинні бути певними у своїй безпеці, щоб прийти до парламенту", - сказала депутат опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.

Вона закликала громадян, які перебувають у будівлі парламенту, покинути її.

"Ми обговорюємо з юристами те, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабаху", - повідомила Зограбян, додавши, що до порядку денного опозиційних партій включено і питання про відставку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Зазначається, що у свою чергу, президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що про тристоронній заяві Росії, Азербайджану і Вірменії про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі він "дізнався з преси" і що ініціює політичні консультації щодо захисту національних інтересів країни.

Раніше Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, будуть розгорнуті російські миротворці, транспортне сполучення у регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.

Після цього у Єревані розпочались протести, мітингарі увірвалися до будівлі уряду і парламенту Вірменії, розграбувавши у тому числі і кабінет прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

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