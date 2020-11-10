Протестувальники розграбували кабінет прем'єра Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його кабінет розграбували протестувальники, які вночі увірвалися у будівлю уряду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"З резиденції прем'єра вкрадено комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інше. Звичайно ж, "заради батьківщини", - написав Пашинян.
Так, десятки людей увірвалися до будівлі уряду і парламенту Вірменії після підписання угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення військових дій у Нагірному Карабаху. Пізніше у мережі з'явився текст заяви.
У свою чергу, у Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом Президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців у Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила у Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.
Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв упевнений, що угода щодо Карабаху "відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів", зокрема, він назвав цю угоду "капітуляцією Вірменії". Алієв також заявив, що крім російських миротворців у Карабаху будуть ще й турецькі.