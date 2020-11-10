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Протестующие разграбили кабинет премьера Армении

Протестующие разграбили кабинет премьера Армении

Киев  •  УНН

 • 15898 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его кабинет разграбили протестующие, которые ночью ворвались в здание правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Из резиденции премьера украдено компьютер, часы, духи, водительские права и др. Конечно же, все "ради родины", - написал Пашинян.

Так, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в сети появился текст заявления.

В свою очередь, в Кремле подтвердили подписание соглашения. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху "отвечает интересам азербайджанского и армянского народов", в частности, он назвал это соглашение "капитуляцией Армении". Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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