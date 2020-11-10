Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху

"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Она призвала граждан, находящихся в здании парламента, покинуть его.

"Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху", - сообщила Зограбян, добавив, что в повестку оппозиционных партий включен и вопрос об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отмечается, что в свою очередь, президент Армении Армен Саркисян заявил, что о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе он "узнал из прессы" и инициирует политические консультации по защите национальных интересов страны.

Ранее Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России.

После этого в Ереване начались протесты, митингующие ворвались в здание правительства и парламента Армении, разграбив в том числе и кабинет премьер-министра страны Никола Пашиняна.