Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан выполнять обязательства по Карабаху
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России призвали Армению и Азербайджан продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ, передает УНН.
“Страны-сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией, для обеспечения не возобновления боевых действий. Они также призывают к полному и быстрому выезду из региона всех иностранных наемников и призывают все стороны содействовать этому выезду”, — говорится в заявлении.
Минская группа напомнила Армении и Азербайджану об их обязательствах выполнять требования международного гуманитарного права, в частности по обмену военнопленными и репатриации останков.
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США, Франция и Россия подчеркнули важность обеспечения условий добровольного и безопасного возвращения беженцев, а также важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него.
“Страны-сопредседатели обращаются к международному сообществу, включая МККК, учреждения ООН и другие соответствующие структуры, а также отдельные страны Минской группы ОБСЕ для согласованных конкретных шагов для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих районах”, — заявили в Минской группе.
Армению и Азербайджан также призвали воспользоваться действующим режимом прекращения огня для ведения переговоров о стабильном мирном соглашении.
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Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с соглашением, армии Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тысяч российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.