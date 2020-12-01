Конфликт в Нагорном Карабахе связан с Донбассом и Крымом — мнение экспертов

“Мы убедились в ценности беспилотных систем как для наблюдения, так и для поражения целей [в ходе конфликта в Нагорном Карабахе]. На войне всегда важен такой момент — какая сторона способна адаптироваться быстрее, лучше обучена и дисциплинирована. Это и человеческий фактор, который тоже чрезвычайно важен”, — сказал Ходжес.

По его словам, как ситуации на Кавказе, так и в отношении Украины страны НАТО и Европы уделяют недостаточно внимания в сфере безопасности. Он также назвал вещи, которые, по его мнению, понадобятся Украине для успешного ведения боевых действий или отражения военной агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война в Карабахе: Кулеба рассказал об отношении Украины к конфликту

“Должна быть защита от дронов — противовоздушная оборона. Флоту нужны беспилотные системы — они очень эффективны против подводных лодок, против мин, находящихся в воде, и для сбора разведданных. К тому же они намного дешевле кораблей. Это те вещи, которые действительно помогут проявить инициативу”, — считает генерал.

Он убежден, что и Европа, и США должны больше уделять внимания ситуации в Черноморском регионе, как в сфере инвестиций, так и в сфере безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилов рассказал про уроки конфликта Армения-Азербайджан для Украины

Комментируя мнение Ходжеса, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил: “Он говорит о том, что конфликт на востоке Украины и в Крыму точно связан с конфликтом в Карабахе, с действиями Турции, а это захватывает и Ливию, и Сирию, потому что Турция проецирует силу на все восточное Средиземноморье. Это делает и Россия. Фактически они там соревнуются за византийское наследие — уже на трех фронтах”.

Арестович назвал три ключевые вещи, о которых говорил американский генерал Бен Ходжес в отношении Украины с точки зрения ЕС и НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ

“Это сочетание фактора технологического развития и человеческого фактора. Нужно сделать систему кадрового отбора в секторе национальной безопасности и обороны — растить другие кадры, которые как Азербайджан смогут решить задачи на поле боя, или создать угрозу России такую, чтобы она отказалась от угрозы эскалации. Техническая оснащенность: инициатива — это важнейший элемент в системе взглядов НАТО, чтобы мы могли не обороняться, а шаховать противника, потенциально угрожать ему в виде военных учений, в виде наращивания потенциала... И третье — это инвестиции, потому что недостаток внимания к нашим конфликтам, считает Ходжес, будет изменен на достаток или избыток внимания, как только речь пойдет об экономике”, — прокомментировал спикер украинской делегации в ТКГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ответ Сенату: в МИД Франции заявили, что не признают Нагорный-Карабах

Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно соглашению, армии Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тыс. российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.