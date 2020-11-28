Война в Карабахе: Кулеба рассказал об отношении Украины к конфликту

"Украина последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и подходит к конфликту вокруг Нагорного Карабаха с точки зрения международного права... Я считаю, что главный урок недавней эскалации, которая привела к заключенной сделке, заключается в том, что в мире нет замороженных или затяжных конфликтов. Каждый конфликт, каким бы спокойным или забытым он не казался на первый взгляд, может в любую секунду превратиться в острый конфликт и попасть в заголовки мировых СМИ", - считает Кулеба.

По его мнению, это особенно важно в Украине, где есть агрессия России и незаконная оккупация Крыма.

"Наши солдаты до сих пор гибнут на Востоке. Это конфликт низкой интенсивности, но он есть. Так что ничего не следует забывать", - добавил министр.

Так, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина может вынести для себя несколько уроков после разрешения армяно-азербайджанского конфликта.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, азербайджанские войска вошли в Агдамский район, большую часть которого в течение четверти века контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Как сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

Кроме того, в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерта (Ханкенди).