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Карабах: военные Азербайджана установили контроль над одним из районов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В пятницу азербайджанские войска вошли в Агдамский район, большую часть которого в течение четверти столетия контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, передает УНН.

“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район”, — говорится в сообщении ведомства.

Также об этом написал и президент Азербайджана Ильхам Алиев у себя в Twitter.

“Теперь для Агдама начинается новый период. Агдамский район занимает особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и с точки зрения населения. Мы восстановим и город Агдам. Государство окажет гражданам помощь для возвращения”, — заявил Алиев.

Так, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

Также в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

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