Карабах: військові Азербайджану встановили контроль над одним з районів

"Відповідно до тристоронньої заяви, підписаної президентом Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністром Республіки Вірменія та президентом Російської Федерації, 20 листопада частини азербайджанської армії увійшли в Агдамський район", - йдеться в повідомленні відомства.

Також про це написав і президент Азербайджану Ільхам Алієв у себе в Twitter.

"Тепер для Агдама починається новий період. Агдамський район займає особливе місце в наших майбутніх планах. Тому що це великий район як з точки зору території, так і з точки зору населення. Ми відновимо і місто Агдам. Держава надасть громадянам допомогу для повернення", - заявив Алієв.

Так, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін зробили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Пізніше в мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Також в Туреччині схвалили відправку військових в Азербайджан. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

Також нагадаємо, ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерта (Ханкенді).