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Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Киев  •  УНН

 • 19950 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан, передает УНН со ссылкой на агентство "Анадолу".

Сообщается, что проект указа с подписью Эрдогана был представлен на утверждение законодательного органа в понедельник.

По данным агентства, в тексте документа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Общего центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

“Место Общего центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также отвечает национальным интересам Турции”, — говорится в тексте документа.

Отмечается также, что рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствии со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия миссии определено одним годом.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты и Франция хотят от России прояснений об условиях миротворческой операции в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в этих договоренностях.

Так, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ ранее вошли в Степанакерт и разворачивали в Нагорном Карабахе свои посты.

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