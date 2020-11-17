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Парламент Туреччини схвалив відправку військових в Азербайджан

Парламент Туреччини схвалив відправку військових в Азербайджан

Київ • УНН

 • 19962 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини схвалила пропозицію президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана про відправку турецьких військових в Азербайджан, передає УНН з посиланням на агентство “Анадолу”.

Повідомляється, що проект указу за підписом Ердогана був представлений на затвердження законодавчого органу в понеділок.

За даними агентства, в тексті документа привертається увага до умов спільної заяви щодо Нагірного Карабаху, а також вимогу офіційного Баку щодо формування Спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню.

“Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини”, - сказано в тексті документа.

Відзначається також, що рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини.

У відповідність до статті 92-ї Конституції Туреччини, термін дії місії визначено одним роком.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що Сполучені Штати і Франція хочуть від Росії прояснень про умови миротворчої операції в Нагірному Карабасі, а також про роль Туреччини в цих домовленостях.

Так, в ніч на 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ раніше увійшли в Степанакерт і розгортали в Нагірному Карабасі свої пости.

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