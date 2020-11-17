США и Франция ожидают объяснений от РФ о роли Турции в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Соединенные Штаты и Франция хотят от России прояснений об условиях миротворческой операции в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в этих договоренностях. Об этом сообщили в понедельник в ходе брифинга для журналистов представители Госдепартамента высокого ранга, передает УНН со ссылкой на стенограмму беседы.
Их спросили о темах переговоров госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Париже. “Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя (Минской группы ОБСЕ) они (Франция) разделяют ту же мысль, что и мы, — мы по-прежнему привержены нашей роли сопредседателей в (мирном) процессе Минской группы”, — сказали американские дипломаты.
По их словам, главы внешнеполитических ведомств США и Франции “признали действия, предпринятые Россией, которые привели к режиму прекращения огня, которое фактически держится около недели, но также признали, что все еще остается много вопросов, требующих ясности от России относительно параметров этого соглашения, и в частности о роли Турции, и так далее, чтобы получить (больше информации по ситуации)”.
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“Они оба отметили, что Россия пригласила сопредседателей в Москву для (внесения) большей ясности, и, как вы, вероятно, видели по новостям, между сопредседателями состоялись телефонные переговоры”, — указали во внешнеполитическом ведомстве. По данным дипломатов США, Ле Дриан рассказал Помпео о своей беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг Турции. “Мы чувствуем некоторую обеспокоенность, у нас есть разногласия с Турцией ... по всему региону Восточного Средиземноморья, Ливии, Сирии и другим областям”, — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее стало известно, что в Нагорный Карабах возвращаются беженцы.