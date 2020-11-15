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Карабах: Азербайджан дав Вірменії відстрочку на виведення військ з одного з районів

Карабах: Азербайджан дав Вірменії відстрочку на виведення військ з одного з районів

Київ • УНН

 • 16944 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Баку погодився дати Єревану відстрочку на виведення військ з Кельбаджарського району в Карабасі, який має перейти під контроль азербайджану після підписання угоди про припинення війни, до 25 листопада. Про це в неділю заявив на брифінгу помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Вірменська влада передала це прохання через російську сторону. Прохання про надання відстрочки пов'язане з недостатньою пропускною спроможністю єдиної дороги, що веде з Кельбаджарського району до Вірменії", - зазначив він.

Гаджієв додав, що Азербайджан дав свою згоду на відстрочку з гуманітарних міркувань.

"Процес виведення вірменських військ і мирного населення, що залишає Кельбаджар, буде повністю контролюватися. Дорога, що веде звідти до Вірменії, досить вузька, вона сильно завантажена", - констатував Гаджієв.

Він уточнив, що в процесі виходу вірменських формувань і населення на цій дорозі утворився серйозний затор.

"Водночас виведення вірменських формувань з Агдамського і Лачинського районів буде проводитися за графіком, раніше затвердженим лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії", - підкреслив Гаджієв.

Нагадаємо, що у головне місто Нагірного Карабаху 14 листопада повернулися 250 людей, які покинули свої домівки через бойові дії.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ раніше увійшли в Степанакерт і розгортали у Нагірному Карабасі свої пости.

Додамо, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згодом в мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

І хоча в офіційних російських повідомленнях не було жодної згадки про участь Туреччини в подальшому врегулюванні конфлікту, все ж президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще і турецькі, зокрема, Алієв назвав цю угоду капітуляцією Вірменії.

Також нагадаємо, ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерта (Ханкенді).

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