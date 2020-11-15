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Карабах Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из одного из районов

Карабах Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из одного из районов

Киев  •  УНН

 • 16939 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Баку согласился дать Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе, который должен перейти под контроль Азербайджана после подписания соглашения о прекращении войны, до 25 ноября. Об этом в воскресенье заявил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает ТАСС, передает УНН.

"Армянская власть передала эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единой дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению", - отметил он.

Гаджиев добавил, что Азербайджан дал свое согласие на отсрочку по гуманитарным соображениям.

"Процесс вывода армянских войск и мирного населения, оставляющих Кельбаджар, будет полностью контролироваться. Дорога, ведущая оттуда в Армению, достаточно узкая, она сильно загружена", - констатировал Гаджиев.

Он уточнил, что в процессе выхода армянских формирований и населения на этой дороге образовалась серьезная пробка.

"Вместе в тем вывод армянских формирований с Агдамского и Лачинского районов будет проводиться по графику, ранее утвержденному лидерами Азербайджана, России и Армении", - подчеркнул Гаджиев.

Напомним, что в главный город Нагорного Карабаха 14 ноября вернулись 250 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ ранее вошли в Степанакерт и разворачивали в Нагорном Карабахе свои посты.

Добавим, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие, в частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

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