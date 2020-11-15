До Нагірного Карабаху повертаються біженці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У столицю невизнаної республіки Нагірний Карабах у суботу повернулися 250 людей, які покинули свої домівки через бойові дії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ, передає УНН.
“14 листопада 2020 року біля 250 жителів Степанакерта повернулися до своїх домівок. Перші 9 автобусів з біженцями прибутку в Степанакерт після розгортання російського миротворчого контингенту і виставлення постів спостереження”, — йдеться в повідомленні.
За словами командувача російськими миротворцями в Нагірному Карабасі Рустама Мурадова, угода про припинення вогню в зоні нагірно-карабахського конфлікту виконується, бойові дії припинені.
Він також повідомив, що 14 листопада російські миротворці завершили розгортання всіх наглядових постів уздовж лінії зіткнення у Карабасі.
Як повідомляв УНН, миротворці РФ увійшли в Степанакерт і розгортали у Нагірному Карабасі свої пости. За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей. Після заяви про перемир’я Міжнародний комітет Червоного Хреста відновив роботу в столиці невизнаної республіки Нагірний Карабах — Степанакерті.