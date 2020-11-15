До Нагірного Карабаху повертаються біженці

“14 листопада 2020 року біля 250 жителів Степанакерта повернулися до своїх домівок. Перші 9 автобусів з біженцями прибутку в Степанакерт після розгортання російського миротворчого контингенту і виставлення постів спостереження”, — йдеться в повідомленні.

За словами командувача російськими миротворцями в Нагірному Карабасі Рустама Мурадова, угода про припинення вогню в зоні нагірно-карабахського конфлікту виконується, бойові дії припинені.

Він також повідомив, що 14 листопада російські миротворці завершили розгортання всіх наглядових постів уздовж лінії зіткнення у Карабасі.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ увійшли в Степанакерт і розгортали у Нагірному Карабасі свої пости. За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей. Після заяви про перемир’я Міжнародний комітет Червоного Хреста відновив роботу в столиці невизнаної республіки Нагірний Карабах — Степанакерті.