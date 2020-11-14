Международный комитет Красного Креста возобновил работу в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Международный комитет Красного Креста возобновил работу в столице непризнанной республике Нагорный Карабах — Степанакерте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на МИД РФ.
По его словам, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и программа развития ООН не имеют своих представительств непосредственно в Нагорном Карабахе, чтобы заниматься гуманитарной деятельностью, но заинтересованы в этом.
“За рамками ООН есть еще Международный комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него было присутствие постоянное многие годы в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они вынужденно эвакуировали в Ереван, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют там свою работу, тоже заинтересованы в налаживании координации с нашими представителями”, — заявил Лавров.
Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и разворачивают на юге Нагорного Карабаха свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек.