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Міжнародний комітет Червоного Хреста відновив роботу в Карабасі

Міжнародний комітет Червоного Хреста відновив роботу в Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста відновив роботу в столиці невизнаної республіки Нагірний Карабах — Степанакерті. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на МЗС РФ.

За його словами, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Управління з координації гуманітарних питань ООН і програма розвитку ООН не мають своїх представництв безпосередньо в Нагірному Карабасі, щоб займатися гуманітарною діяльністю, але зацікавлені в цьому.

“За рамками ООН є ще Міжнародний комітет Червоного Хреста, який давно працює в регіоні, у нього була присутність постійна багато років в самому Степанакерті. Після початку бойових дій цю присутність вони вимушено евакуювали в Єреван, зараз вони туди повернулися і знову відновлюють там свою роботу, теж зацікавлені в налагодженні координації з нашими представниками”, — заявив Лавров.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ увійшли в Степанакерт і розгортають на півдні Нагорного Карабаху свої пости. За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. чоловік.

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