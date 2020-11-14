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Нагорный Карабах покинули более половины жителей — власти Армении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Нагорном Карабахе после начала боевых действий 27 сентября его территорию и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. Об этом со ссылкой на власти Армении пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Отмечается, что население Карабаха до активизации боевых действий составляло около 150 тыс. человек. Большая часть жителей покинула Степанакерт еще до подписания лидерами Армении и Азербайджана соглашения о перемирии с 10 ноября. После его подписания тысячи этнических армян стали покидать районы, которые должны перейти под контроль Азербайджана. В то же время мэр Степанакерта Артур Саргсян заявил, что от 20 до 30% населения города вернулись после прекращения боевых действий.

До 15 ноября под контроль Азербайджана должен быть передан Кельбаджарский район, до 20-го — Агдамский, до 1 декабря — Лачинский, кроме Лачинского коридора.

Власти Азербайджана утверждают, что не настаивают на выселении армянского населения Карабаха и близлежащих районов, однако не предлагают ему какого-то особого статуса.

Как сообщал УНН, часть армян, проживавших в Нагорном Карабахе, убежала и сожгла свои дома, чтобы в них не жили азербайджанцы после прекращения войны.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России.

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