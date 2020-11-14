Нагірний Карабах залишила понад половина жителів — влада Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Нагірному Карабасі після початку бойових дій 27 вересня його територію і територію прилеглих районів Азербайджану залишили близько 90 тис. людей. Про це з посиланням на владу Вірменії пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
Зазначається, що населення Карабаху до активізації збройного протистояння становило близько 150 тис. людей. Велика частина жителів покинула Степанакерт ще до підписання лідерами Вірменії та Азербайджану угоди про перемир’я з 10 листопада. Після її підписання тисячі етнічних вірмен почали залишати райони, які повинні перейти під контроль Азербайджану. Водночас мер Степанакерта Артур Саргсян заявив, що від 20 до 30% населення міста повернулись після припинення бойових дій.
До 15 листопада під контроль Азербайджану має бути переданий Кельбаджарський район, до 20-го — Агдамський, до 1 грудня — Лачинський, крім Лачинського коридору.
Влада Азербайджану стверджує, що не наполягає на виселенні вірменського населення Карабаху і навколишніх районів, проте не пропонує йому якогось особливого статусу.
Як повідомляв УНН, частина вірмен, які проживали в Нагірному Карабасі, втекла і спалила свої будинки, щоб в них не жили азербайджанці після припинення війни.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.
Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.