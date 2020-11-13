Спалюють будинки і вивозять речі: жителі Карабаху тікають з районів, які мають перейти Азербайджану

"Вірмени тікають з Карабаху, спалюючи свої будинки. Через кілька днів після закінчення війни в Карабасі знову запалали будинки. Вірмени, які зазнали поразки у війні, біжать, спалюючи те, що не можуть взяти з собою", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що в селі Чаректар, поблизу гірської дороги, що зв'язує північну частину Нагірного Карабаху з Вірменією, горять кілька будинків. Поруч - вантажівки з домашнім начинням.

"Ми не хочемо, щоб в наших будинках жили азербайджанці. Нехай самі собі будують будинки", - сказав 33-річний Карен.

Сказано, що він виріс в Черектарі, а тепер перевіз батьків до Вірменії і буде облаштовувати життя на новому місці.

"Карен впевнений, що невдовзі - може, через кілька років - зможе повернутися в Чаректар. Повернутися явно не мирним шляхом - це зрозуміло з його тону і загального настрою. Чаректар знаходиться в Кельбаджарському районі, а цей район за угодою, що зупинив війну, через два дні має повернутися під контроль Азербайджану. Тому будинки горять і в Чаректарі, і в сусідньому Дадіванку, де розташований древній монастир, і в інших селах по дорозі", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 27 років тому в Кельбаджарському районі, розташованому між Нагірним Карабахом і Вірменією, теж горіли будинки, і їх теж палили вірмени, коли зайняли територію району, а азербайджанське населення втікало.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згодом в мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

І хоча в офіційних російських повідомленнях не було жодної згадки про участь Туреччини в подальшому врегулюванні конфлікту, все ж президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще і турецькі, зокрема, Алієв назвав цю угоду капітуляцією Вірменії.

Також нагадаємо, ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерта (Ханкенді).

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6