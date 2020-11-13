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Сжигают дома и вывозят вещи: жители Карабаха бегут из районов, которые должны перейти Азербайджану

Сжигают дома и вывозят вещи: жители Карабаха бегут из районов, которые должны перейти Азербайджану

Киев  •  УНН

 • 16772 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Часть армян, проживавших в Нагорном Карабахе, сбежала и сожгла свои дома, чтобы в них не жили азербайджанцы после прекращения войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома. Через несколько дней после окончания войны в Карабахе снова запылали дома. Потерпевшие поражение в войне армяне бегут, сжигая то, что не могут взять с собой”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что в селе Чаректар, у горной дороги, связывающей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, горят несколько домов. Рядом - грузовики с домашней утварью.

"Мы не хотим, чтобы в наших домах жили азербайджанцы. Пусть сами себе строят дома", - сказал 33-летний Карен.

Сказано, что он вырос в Черектаре, а теперь перевез родителей в Армению и будет обустраивать жизнь на новом месте.

“Карен уверен, что вскоре - может, через несколько лет - сможет вернуться в Чаректар. Вернуться явно не мирным путем - это понятно по его тону и общему настроению. Чаректар находится в Кельбаджарском районе, а этот район по соглашению, остановившему войну, через два дня должен вернуться под контроль Азербайджана. Поэтому дома горят и в Чаректаре, и в соседнем Дадиванке, где расположен древний монастырь, и в других селах по дороге”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что 27 лет назад в Кельбаджарском районе, расположенном между Нагорным Карабахом и Арменией, тоже горели дома, и их тоже жгли армяне, когда заняли территорию района, а азербайджанское население бежало.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие, в частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, Которые скоро Должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6

- bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

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