В Нагорный Карабах возвращаются беженцы

“14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые 9 автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления постов наблюдения”, — говорится в сообщении.

По словам командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова, соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта выполняется, боевые действия прекращены.

Он также сообщил, что 14 ноября российские миротворцы завершили развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Карабахе.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и разворачивали в Нагорном Карабахе свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. После заявления о перемирии Международный комитет Красного Креста возобновил работу в столице непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерте.