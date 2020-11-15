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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 35309 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 60263 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 80166 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 90543 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98921 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113797 просмотра

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3 марта, 20:50 • 115130 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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В Нагорный Карабах возвращаются беженцы

В Нагорный Карабах возвращаются беженцы

Киев  •  УНН

 • 17318 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столицу непризнанной республики Нагорный Карабах в субботу вернулись 250 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.

“14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые 9 автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления постов наблюдения”, — говорится в сообщении.

По словам командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова, соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта выполняется, боевые действия прекращены.

Он также сообщил, что 14 ноября российские миротворцы завершили развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Карабахе.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и разворачивали в Нагорном Карабахе свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. После заявления о перемирии Международный комитет Красного Креста возобновил работу в столице непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерте.

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